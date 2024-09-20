Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:08
Просмотров: 60

Правоохоронці показали наслідки авіаударів по Харкову

Правоохоронці показали наслідки авіаударів по Харкову

20 вересня близько 16:45 збройні сили рф обстріляли Харків. У Слобідському районі зафіксоване влучання по промисловій зоні. В Основʼянському районі – по території транспортного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень троє людей.

Для ударів військові рф використали літак Су-34, який з Бєлгорода здійснив пуски двох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це були ФАБ-250 з УМПК.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 