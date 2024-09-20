Правоохоронці показали наслідки авіаударів по Харкову

20 вересня близько 16:45 збройні сили рф обстріляли Харків. У Слобідському районі зафіксоване влучання по промисловій зоні. В Основʼянському районі – по території транспортного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень троє людей.

Для ударів військові рф використали літак Су-34, який з Бєлгорода здійснив пуски двох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це були ФАБ-250 з УМПК.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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