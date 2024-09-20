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Пошкоджена лікарня, готель, є постраждалі: наслідки потрійного удару по Харкову

Пошкоджена лікарня, готель, є постраждалі: наслідки потрійного удару по Харкову

20 вересня близько 22:40 росіяни завдали трьох ударів по Харкову. Два влучання зафіксовано в Шевченківському районі, один в Київському. За попередніми даними, є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За уточненими даними, постраждали четверо людей, зокрема 10-річна дитина, в якої гостра реакція на стрес.

Як розповів начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину в самому центрі Харкова.

«Горить автомобіль. Пошкоджено кіоски, скління будівель лікарні, готель, біля якого вже було раніше вороже влучання», – написав Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости

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