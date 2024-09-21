Три удари вночі керованими авіабомбами по різним районам Харкова: 15 поранених

Російський агресор минулої ночі завдав три удари керованими авіабомбами по різним районам Харкова.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов сьогодні, 21 вересня, в ефірі національного телемарафону, внаслідок обстрілів було поранено 15 осіб, серед них – троє дітей. Вони перебувають у стані середньої тяжкості.

«Перший удар зафіксований біля лікарні в центрі міста. Поруч пошкоджені два готелі, а також контактна трамвайна мережа. Крім того, постраждав університет імені Каразіна. Друге влучання сталося в Холодногірському районі, де було пошкоджено 19 приватних будинків, в яких ми зараз допомагаємо закрити контури. Третій удар був завданий по Київському району. На щастя, там ніхто не постраждав», – розповів Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що контактна мережа на місці першого удару вже майже відновлена, і трамваї незабаром курсуватимуть за звичними маршрутами.

Агентство Телевидения Новости