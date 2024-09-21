Прокинувся весь у порізах: пацієнт харківської лікарні згадує російський обстріл

Увечері п’ятниці, близько 11 години, окупанти вдарили по Харкову – влучили по території обласної клінічної лікарні. Пацієнт медзакладу, Роман, згадує: прокинувся весь у порізах, коли на нього впав склопакет.

Роман, пацієнт лікарні

Навіть видно зараз, на лобі є порізи. Вчора руку зашивали, кров досі просочується. Ноги порізані.

Одразу після вибуху медики почали допомагати пораненим та перевозити пацієнтів до інших корпусів лікарні. Згодом взялись наводити лад у пошкоджених приміщеннях.

Єлизавета Строяновська, лікарка Харківської обласної клінічної лікарні

Ми вчора були в головному 9-поверховому корпусі на консультації з лікарем. Стався вибух, одразу побігла до нас до корпусу, всі пацієнти були спущені в укриття. Ми прибігли, надали першу медичну допомогу, тому що були поранення від скла. Надали першу допомогу, перевели в девʼятиповерховий корпус тих хворих, які потребували додаткової спеціалізованої допомоги. І надалі вже розгрібати завали нашого відділення.

За словами керівника лікарні Руслана Врагова, пошкоджень зазнали шість будівель лікарні. Зокрема, корпус на чотири поверхи, де лікувались сто п’ятдесят пацієнтів. Чотири пацієнти травмувалися, але наразі загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

Руслан Врагов, керівник Харківської обласної клінічної лікарні

У нас пошкоджено 4-поверховий корпус, де знаходилися пацієнти. Це відділення пульмонології, ендокринології, відділення хірургії голови та шиї. Саме в цих відділеннях були пошкоджені вікна, стелі, підлога. Саме в цій будівлі були поранені наші пацієнти, які знаходилися на стаціонарному лікуванні. Вони вже відпочивали, коли це все сталося. Деякі пацієнти спускалися в укриття, а деякі залишалися на своїх місцях.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Удар був досить швидкий, досить неочікуваний. Це була ніч, це був центр Харкова… Це черговий терористичний акт, тому що жодних військових об’єктів в центрі міста немає і не було ніколи.

За оновленими даними, після російського авіаудару по Харкову в ніч на суботу постраждали п’ятнадцятеро людей. Окрім лікарні у Шевченківському районі росіяни завдали ударів по Київському та Холодногірському районах. Серед постраждалих – троє дітей, в них гостра реакція на стрес.





Агентство Телевидения Новости