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21.09.2024 23:08
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Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Харкові (оновлено)

Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Харкові (оновлено)

Ввечері 21 вересня близько 23:00 у Харкові пролунали два вибухи. Зафіксовані влучання авіабомб в межах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Попередньо, приліт у житлову багатоповерхівку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань збирається», – йдеться в повідомленні.

За інформацією начальника Харківської ОВА, зафіксовані два влучання КАБами по Харкову. Один – у Шевченківському районі.

Оновлено о 23:21. Терехов повідомив, що є інформація про постраждалих внаслідок російської атаки на Харків.

Агентство Телевидения Новости

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