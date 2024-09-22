Поліція показала наслідки авіаударів по Харкову (фото, відео)

21 вересня близько 23:00 росіяни трьома ФАБ-500 обстріляли Шевченківський район Харкова та передмістя. Один з боєприпасів влучив біля під’їзду житлового багатоповерхового будинку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За медичною допомогою звернулося 20 місцевих мешканців, у тому числі одна дитина 8 років та двоє 17-річних підлітків.

З будинку евакуювали понад 80 мешканців.

Пошкоджені фасад та вікна. Зайнялися автівки перед будинком – чотири цивільні транспортні засоби згоріли повністю, пошкоджені – 21.

За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, виставлені наряди поліції, які постійно здійснюватимуть охорону біля пошкоджених будинків, аби не допустити фактів мародерства. Також розгорнуто роботу оперативного штабу Національної поліції, де громадяни можуть звернутися до працівників поліції із заявами про зниклих родичів або пошкоджене майно.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Внаслідок інших влучань у Малоданилівській громаді та Шевченківському районі ніхто не постраждав.

Агентство Телевидения Новости