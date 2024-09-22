Наслідки обстрілів Харкова та області: дані ОВА за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та райони області. Є постраждали та руйнації.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

23:01 м. Харків, Шевченківський р-н. Зазнали руйнувань житлові будинки 16 та 9 поверхів, пошкоджені ще 7 будинків. Вибито понад 1200 вікон, пошкоджено 21 приватний автомобіль.

Постраждала 21 людина, зокрема три дитини (хлопець 17 років, дівчина 17 років, дівчинка 8 років).

Станом на зараз шпіталізовано 8 людей. Двоє (хлопець 17 років та жінка 39 років) – у важкому стані. В інших – стан середньої тяжкості.

23:41 Ізюмський р-н, м. Балаклія. Внаслідок обстрілу горіла складська будівля.

23:31 Ізюмський р-н, Балаклійська ТГ, у с. Вербівка відбувся ракетний ворожий обстріл Х38-2. Пошкоджено 3 будинки.

21:50 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Констянтинівка. Внаслідок обстрілів пошкоджено будинок.

13:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Богуславка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 0,5 га.

11:00 Ізюмсьий р-н, Борівська ТГ, с. Підлиман, Куп’янський лісгосп, Борівське лісництво. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка площі 1 га.

8:08 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, траса Максимівка-Золочів, поблизу с. Сковородинівка. Внаслідок обстрілу горів автомобіль, трава та підстилка листяної посадки на площі 1га.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.

Агентство Телевидения Новости