Правоохоронці повідомили, які авіабомби застосувала росія для удару по Харкову

Напередодні, 21 вересня, близько 23:00 збройні сили рф завдали чергового авіаудару по Харкову. Постраждала 21 людина, зокрема троє дітей.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.

Авіабомба влучила у декількох метрах від входу до підʼїзду 16-поверхового житлового будинку в Шевченківському районі міста.

Постраждала 21 людина. Серед них троє неповнолітніх: 8-річна дівчинка та хлопець і дівчина 17 років.

Пошкоджено сусідні багатоповерхівки та щонайменше 25 авто.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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