Рятувальники показали британську машину, яка розміновує Харківщину

Розміновувати деокуповані території Харківщини допомагає британська машина. Сапери зведеного загону ДСНС застосовують Armtrac-400.

Про це повідомили в ДСНС Харківщини.

Машина Armtrac-400 працює на деокупованих територіях Ізюмського району, де поля усіяні касетними боєприпасами, авіаційними бомбами, артилерійськими снарядами, які залишили по собі окупанти. Також трапляються і снаряди часів Другої світової війни.

«Все це смертоносне залізяччя успішно перемелює Armtrack-400 на глибині до 50 сантиметрів. Потужна конструкція машини здатна витримати вибух протитанкової міни, а броньована кабіна надійно захищає водія від небезпеки», – йдеться в повідомленні.

Проте навіть після роботи такої потужної машини може залишитись небезпека. Тому сапери сканують вже розміновану територію металошукачами.

Агентство Телевидения Новости