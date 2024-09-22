Динаміка обстрілів Харкова зросла, – Терехов

Внаслідок ворожого обстрілу, який стався ввечері 21 вересня, у Харкові пошкоджено 18 багатоповерхових житлових будинків.

Про це сьогодні повідомив міський голова Ігор Терехов.

Один будинок зазнав дуже серйозних пошкоджень: там сталося зміщення конструктиву будівлі.

«Комунальні служби та волонтери активно працюють над усуненням наслідків обстрілу. Зокрема, вони закривають віконні контури. Перевіряємо комунікації. Вже дали воду та світло в деякі будинки. Будемо все відновлювати. На жаль, багато людей звернулося до медиків по допомогу. Двоє постраждалих перебувають у дуже важкому стані», – розповів Ігор Терехов.

Мер зазначив, що тих, хто цього потребує, розміщують у гуртожитках, волонтери надають постраждалим продуктові набори та речі.

«Динаміка обстрілів зросла. Харків потерпає від ворожих атак і вдень, і вночі. Тому звертаюся до містян з проханням не нехтувати сигналами повітряних тривог», – наголосив міський голова.

Агентство Телевидения Новости