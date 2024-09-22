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На Харківщині бійці 3 ОШБр знищили танк та шість російських вантажівок (відео)

На Харківщині бійці 3 ОШБр знищили танк та шість російських вантажівок (відео)

Бійці Третьої штурмової бригади показали знищення купи російської техніки та «велоокупанта» за допомогою FPV-дронів на Харківщині.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Одна з підбитих машин перевозила російську піхоту. Інших окупантів застали у полі, зеленці та в бліндажі. Аби порушити зв’язок противника, збили й ворожу антену.

«Виконав підрозділ ударних БпЛА «Punk group» з 2-го мехбату», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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