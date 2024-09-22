Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:55
Просмотров: 54

Обстановка в районі Піщаного на Харківщині погіршується, – DeepState

Обстановка в районі Піщаного на Харківщині погіршується, – DeepState

На Харківщині триває рух росіян в напрямку автошляху Борова – Куп’янськ-Вузловий – Куп’янськ, який є основним логістичним шляхом в тому районі. На початку окупації Піщаного загарбники спочатку продовжили атакувати в сторону Колісниківки, а потім північніше, виходячи на висоту.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Але зустрівши опір, окупанти почали шукати інший вектор руху та знайшли слабке місце в низині в сторону н.п. Кругляківка, де і мали останні успіхи.

Сили Оборони докладають зусиль, щоб зупинити ворога, зокрема, постійно йде робота з допомогою дронів.

«На сьогодні кацапи штурмують наявними силами і є перспективи їх вичерпання. Але якщо вони підтягнуть туди резерви, то наявний ресурс дасть їм змогу розвивати свій успіх і загрожує обриву логістики, що стане дуже поганим наслідком», – йдеться в повідомленні.

Противник активно працює FPV-дронами по дорогах і авіацією по переправах та «стирає» населені пункти.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 