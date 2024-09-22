На Харківському та Куп’янському напрямках тривають п’ять боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 вересня. 942 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

З початку доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення, противник завдав одного ракетного (дві ракети), 52 авіаційних ударів (зокрема, задіяв 71 КАБ) та 625 ударів дронами-камікадзе, здійснив більше 3900 обстрілів позицій українських військ.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій. За наявною інформацією, за сьогодні противник на даному напрямку втратив понад 40 військовослужбовців вбитими та пораненими. Українські захисники знищили протитанковий засіб противника, дві одиниці автомобільної техніки та 37 БпЛА, також було пошкоджено танк, бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи та автомобіль окупанта.

Чотирнадцять разів ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки. На цей час тривають чотири боєзіткнення у районах Петропавлівки, Глушківки, Лозової та Кругляківки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости