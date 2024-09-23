Укрпошта анонсувала нові марки – Батальйон «Пухнасті»

Укрпошта випустить серію марок Батальйон «Пухнасті», яка присвячені тваринам, що допомагають українським воїнам у буднях війни.

Про новий випуск повідомила пресслужба компанії, пише Кореспондент.

Плануються два блоки поштових марок – один про котиків, інший – про собачок. Художниця – Наталія Кохаль.

«Поштовий випуск Батальйон «Пухнасті» – благодійний. Виручені кошти будуть спрямовані Укрпоштою на допомогу притулкам для тварин», – повідомили в компанії.

Ціна марки – 20 грн.

Обидва блоки марок вводяться в обіг 26 вересня.

Агентство Телевидения Новости