Дві людини загинули, жінка дістала поранення: поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини
23 вересня близько 9:00 військові рф обстріляли місто Купʼянськ.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Внаслідок ворожого удару не сумісні з життям травми отримала 82-річна жінка.
Близько 10:00 окупанти завдали удар по селу Осиново. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні.
22 вересня з РСЗВ «Град» росіяни обстріляли села Першотравневе Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 51-річний місцевий мешканець.
На місцях подій працювала слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.
Поліцейські опитують свідків, збирають докази чергового злочину росіян.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ.