Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:55
Просмотров: 93

Дві людини загинули, жінка дістала поранення: поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини

Дві людини загинули, жінка дістала поранення: поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини

23 вересня близько 9:00 військові рф обстріляли місто Купʼянськ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ворожого удару не сумісні з життям травми отримала 82-річна жінка.

Близько 10:00 окупанти завдали удар по селу Осиново. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні.

22 вересня з РСЗВ «Град» росіяни обстріляли села Першотравневе Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 51-річний місцевий мешканець.

На місцях подій працювала слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

Поліцейські опитують свідків, збирають докази чергового злочину росіян.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 