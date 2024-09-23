Дві людини загинули, жінка дістала поранення: поліція задокументувала наслідки обстрілів Харківщини

23 вересня близько 9:00 військові рф обстріляли місто Купʼянськ.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ворожого удару не сумісні з життям травми отримала 82-річна жінка.

Близько 10:00 окупанти завдали удар по селу Осиново. Пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Під час ворожого обстрілу постраждала 59-річна власниця будинку. З вибуховими ушкодженнями її доставили до лікарні.

22 вересня з РСЗВ «Град» росіяни обстріляли села Першотравневе Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 51-річний місцевий мешканець.

На місцях подій працювала слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

Поліцейські опитують свідків, збирають докази чергового злочину росіян.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 ККУ.

Агентство Телевидения Новости