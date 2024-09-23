На Харківщині внаслідок обстрілу поранені троє поліцейських

23 вересня близько 8:10 військові рф вдарили по селищу Старий Салтів Вовчанської громади Харківської області. Зафіксовано близько п’яти влучань ворожих боєприпасів. За попередніми даними, окупанти застосували ракети «Торнадо-С» та касетні боєприпаси.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок обстрілу зазнали поранень двоє поліцейських 38 та 33 роки. З численними вибуховими та уламковими пораненнями їх шпиталізували. Ще один працівник поліції звернувся по медичну допомогу самостійно. Пошкоджені службові автомобілі.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости