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Одна людина загинула, одна поранена: наслідки обстрілу Куп’янського району

Одна людина загинула, одна поранена: наслідки обстрілу Куп’янського району

Сьогодні, 23 вересня, близько 9:00 російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Купʼянськ Харківської області. Загинула 82-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Також близько 10:00 ворог завдав ударів по селу Осиново Купʼянського району. Зазнала поранень 59-річна жінка.

У населених пунктах пошкоджено житлові будинки та господарчі приміщення.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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