Окупанти обстріляли агрегатний завод у Вовчанську з термобаричної зброї

У місті Вовчанськ Харківської області окупанти здійснили заведення особового складу на передові позиції. Ворог застосував важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок» по району агрегатного заводу.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі населеного пункту Глибоке противник здійснив перегрупування штурмових груп, наростив систему зв’язку налагодив взаємодію між підрозділами щодо нанесення вогневого ураження.

В районі Стариці з метою недопущення втрати займаного положення закріплюється на займаних позиціях, здійснював переміщення малих груп по 2 військовослужбовці 2-го мотострілецького батальйону 72-ї мотострілецької дивізії 44-го армійського корпусу з метою евакуації санітарних втрат.

Протягом минулої доби відбулося сім бойових зіткнень. російські окупанти завдали одного ракетного удару двома ракетами, двох авіаударів КАБами та 66 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 412 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 78 істот, з них безповоротні – 31, санітарні – 47.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 71 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк;1 бойова броньована машина;1 протитанковий засіб;8 артилерійських систем;9 автомобілів;51 БпЛА.

Знищені 43 укриття для особового складу та одне місце зберігання боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости