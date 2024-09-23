Окупанти поширюють фейк про причетність Харківської міськради до удару по Палацу спорту

Росіяни заявили, що представники Харківської міськради начебто могли бути причетним до коригування удару та знищення Палацу спорту у Харкові 1 вересня.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Джерело фейку – так звана окупаційна адміністрація Харківської області, яка перебуває на території держави-агресора.

Заступник голови так званої «ВГА Харьковской области по обороне и безопасности» Євген Лісняк зазначає, що 1 вересня 2024 року у Харкові було зафіксовано удар по вул. Григоренка, 2, де розташований Палац спорту, і ця будівля як нерухоме майно перебувала у заставі у кредитної організації іноземного походження і не могла утримуватися за рахунок коштів бюджету міста Харкова. Вони навіть порахували борг у перекладі на російську валюту – вийшло більше одного мільярда двохсот мільйонів рублів, і в цьому буцімто вибудовується пряма зацікавленість керівництва міста у знищенні заставної будівлі.

В Харківському антикорупційному центрі цей фейк від роспропаганди розвінчали.

За даними ХАЦ, ще в липні 2023 року Харківська міська рада погасила кредит, який брала для будівництва Парку імені Горького, тепер Центрального парку, про який говорить Євген Лісняк.

«Ми виконали усі свої боргові зобов’язання. Ми мали дуже важкий кредит. Його взяли під будівництво Центрального парку. Заставою цього кредиту були Харківський метрополітен, будівля муніципалітету, будівля Палацу спорту та інші споруди. Нам вдалося придбати ці кредитні зобов’язання з дисконтом у розмірі 78%. Такої комбінації ще не було ніколи», – в липні 2023 року повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Тобто ні про який Палац спорту під заставою не йдеться, бо вже понад рік це не актуально.

Також, поки будівля була під заставою, комунальне підприємство «Харківський палац спорту» замовило у червні 2020 року за 920 тис. грн проєкт капітального ремонту однієї з будівель.

Агентство Телевидения Новости