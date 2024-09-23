Військовий проаналізував, як на ситуацію на Харківщині вплинула Курська операція

Курська наступальна операція Сил оборони України суттєво вплинула на ситуацію в районі Глибоке-Липці на Харківському напрямку.

Про це заявив заступник командира батальйону ударних безпілотників «Ахіллес» 92 окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич.

Як розповів військовий, коли почалась Курська операція, його підрозділ виконував завдання на напрямку Липці-Глибоке на Харківщині.

«Дійсно там тривали дуже серйозні бої і там була морська піхота тихоокеанського флоту. Коли почалась Курська операція, то частина цього підрозділу зірвалася і пішла в інший бік. Тобто дійсно це вплинуло. Я не знаю задуму Курської операції достеменно, це історія покаже. Тільки Головком знає і Ставка, можна тільки гадати», – зазначив військовий.

Військовий впевнений, що своєї мети Курська операція досягла.

Агентство Телевидения Новости