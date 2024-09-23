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На Харківщині за тиждень – мінус танки, арта та понад 200 росіян

На Харківщині за тиждень – мінус танки, арта та понад 200 росіян

У Третій штурмовій бригаді порахували кількість знищеної ворожої техніки та ліквідованих окупантів на Харківщині за тиждень.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

За даними військових, які боронять Харківщину, тільки 3 ОШБр ліквідувала  214 окупантів та завдала поранень ще 245 загарбникам.  

«Спалили вщент два російські танки, також БТР, БМП та МТ-ЛБ. Знищили чергову протитанкову гармату МТ-12 «Рапіра», 122-мм гаубицю Д-30 і 120-мм міномет», – йдеться в повідомленні.

Ще п’ять дронів ZALA і «Молнію» збили підрозділи бригади. Також знищено точку зльоту ворожих безпілотників.

Агентство Телевидения Новости

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