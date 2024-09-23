Сегодня 20:38
Просмотров: 86
Розтрощили цвинтар та влучили по садовому товариству: наслідки ударів по Харківському району
23 вересня близько 17:40 військові росії завдали ударів керованими авіабомбами по селу Циркуни Харківського району.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
На місцях влучань сталися пожежі. Станом на 19:50 інформація про постраждалих не надходила.
Зафіксовано одне влучання в землю на території цвинтаря. Сталося загоряння трави та посадки на площі 300 кв. м.
Другий боєприпас ударив по території садового товариства неподалік кладовища. Внаслідок влучання зайнялася трава на площі 3 га.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.