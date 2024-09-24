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Окупанти вдарили КАБами по багатоповерхівках у Харкові: є жертви

Окупанти вдарили КАБами по багатоповерхівках у Харкові: є жертви

Вдень 24 вересня окупанти здійснили масований обстріл Харкова керованими авіабомбами. У різних районах міста з 15:25 до 15:35 було чутно серіє вибухів.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання в чотирьох районах.

За попередніми даними, зафіксовані удари по житлових будинках у двох районах міста, є загиблі.

«Маємо попередню інформацію про потрапляння КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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