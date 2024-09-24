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Харків під масованим обстрілом: у місті лунають вибухи (оновлено)
24 вересня близько 15:25 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині
Про обстріл міста керованими авіабомбами повідомив і мер Харкова Ігор Терехов.
За даними Терехова, зафіксоване влучання в одному з густо населених районів міста.
«Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні», – написав Терехов.
Оновлено о 15:37. За попередніми даними, удари прийшлися по чотирьох районах Харкова.