Харків під масованим обстрілом: у місті лунають вибухи (оновлено)

24 вересня близько 15:25 у Харкові пролунала серія вибухів. Перед цим Повітряні сили попередили про пуски КАБ тактичною авіацією на Харківщині

Про обстріл міста керованими авіабомбами повідомив і мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Терехова, зафіксоване влучання в одному з густо населених районів міста.

«Ворог наносить удари КАБами по одному з найнаселеніших районів міста. Будьте обережні», – написав Терехов.

Оновлено о 15:37. За попередніми даними, удари прийшлися по чотирьох районах Харкова.

Агентство Телевидения Новости