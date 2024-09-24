Кількість постраждалих у Харкові збільшилася до 22

У Харкові внаслідок масованих авіаударів зазнали поранень 22 людини. Відомо про трьох загиблих.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Мер Харкова показав зруйновану російською авіабомбою дев’ятиповерхівку в Київському районі.

«Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом», – написав Терехов.

На обстріл Харкова відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Агентство Телевидения Новости