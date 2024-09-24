У Харкові внаслідок обстрілу загинули троє людей, постраждалих вже 15

Троє людей загинула внаслідок масованого авіаобстрілу Харкова 24 вересня. Щонайменше 15 жителів зазнали поранень. Тривають аварійно-рятувальні операції на місці влучань КАБів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у Київському районі у житловому будинку зруйновані поверхи з восьмого по третій.

Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.

Агентство Телевидения Новости