Сегодня 16:31
Просмотров: 95
У Харкові внаслідок обстрілу загинули троє людей, постраждалих вже 15
Троє людей загинула внаслідок масованого авіаобстрілу Харкова 24 вересня. Щонайменше 15 жителів зазнали поранень. Тривають аварійно-рятувальні операції на місці влучань КАБів.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними мера Харкова Ігоря Терехова, у Київському районі у житловому будинку зруйновані поверхи з восьмого по третій.
Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери.