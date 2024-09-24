На авіаудари по Харкову відреагував Зеленський

Мішенями для російських авіабомб 24 вересня у Харкові стали житловий будинок, хлібозавод та стадіон. Триває рятувальна операція. На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила», – написав Зеленський.

Президент подякував всім державам, які допомагають захищати життя українців від російських ударів.

Агентство Телевидения Новости