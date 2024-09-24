Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:23
Просмотров: 105

На авіаудари по Харкову відреагував Зеленський

На авіаудари по Харкову відреагував Зеленський

Мішенями для російських авіабомб 24 вересня у Харкові стали житловий будинок, хлібозавод та стадіон. Триває рятувальна операція. На цей час відомо про трьох загиблих і 24 постраждалих.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Зараз на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього. Але треба просто зупинити терор. Щоб була безпека. Щоб було майбутнє. Щоб Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила», – написав Зеленський.

Президент подякував всім державам, які допомагають захищати життя українців від російських ударів.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 