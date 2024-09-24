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Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова п’ятьма КАБами

Окупанти вдарили по Салтівському району Харкова п’ятьма КАБами

24 вересня російські військові завдали щонайменше п’ять ударів керованими авіабомбами по Салтівському району Харкова. Три людини загинули, 22 постраждали.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Влучання зафіксували в дев’ятиповерховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території

На місцях влучань працюють рятувальні служби.

Як повідомив мер Харкова Ігор Терехов, у зруйнованому підʼїзді будинку у Київському районі проживали 82 людини. «Зараз намагаємось з усіма ними встановити звʼязок, аби зʼясувати, чи можуть бути люди під завалами», – написав Терехов. 

Агентство Телевидения Новости

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