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Терехов повідомив про одного загиблого на підприємстві у Харкові

Терехов повідомив про одного загиблого на підприємстві у Харкові

У Харкові 24 вересня один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. За попередньою інформацією, там загинула одна людина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Ще двоє людей загинули в інших місцях ударів.

Попередньо, під завалами будинку у Київському районі знаходяться двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.

«За інформацією від правоохоронців, окупанти влучили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500», – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Кількість постраждалих зросла до 28 людей, люди продовжують звертатися за медичною допомогою.

Агентство Телевидения Новости

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