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Терехов повідомив про одного загиблого на підприємстві у Харкові
У Харкові 24 вересня один з ударів прийшовся по цивільному підприємству харчової промисловості. За попередньою інформацією, там загинула одна людина.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Ще двоє людей загинули в інших місцях ударів.
Попередньо, під завалами будинку у Київському районі знаходяться двоє людей. Триває пошуково-рятувальна операція.
«За інформацією від правоохоронців, окупанти влучили по житловому будинку в Харкові авіабомбою ФАБ-500», – повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Кількість постраждалих зросла до 28 людей, люди продовжують звертатися за медичною допомогою.