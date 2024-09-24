Для удару по багатоповерхівці у Харкові окупанти застосували ФАБ-500: оновлені дані

24 вересня з 15:20 до 15:45 росіяни з авіації здійснили запуски семи авіабомб по Харківщині. Зафіксовані влучання на території Київського, Шевченківського, Немишлянського та Салтівського районів міста. Загинули троє громадян, травмовано 22 людини.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Один зі снарядів ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерховий будинок у Київському районі. Зруйновані п’ять поверхів. Під завалами опинилися мешканці будинку. Одна мешканка будинку померла у лікарні.

На місці іншого влучання у Київському районі розпочалась пожежа на базі відпочинку.

У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу. Загинула жінка.

Внаслідок удару по Салтівському району міста пошкоджені спортивний майданчик, дитячий садок, вікна в багатоквартирних будинках та супермаркет. Від осколкових поранень помер чоловік.

На місці інших влучань у Шевченківському, Салтівському та Київському районі за медичною допомогою ніхто не звертався.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що біля пошкодженого будинку розгорнуто роботу штабу поліції.

«Всі, хто втратив зв’язок з рідними, можуть звернутися із заявами та здати зразок ДНК. Також тут можна подати заяву про пошкодження майна. Крім того, буде забезпечене цілодобове чергування поліцейських, які постійно здійснюватимуть охорону біля пошкоджених будинків, аби не допустити фактів мародерства».

Агентство Телевидения Новости