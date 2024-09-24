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Подвійне вбивство через ревнощі на Харківщині: поліція затримала підозрюваного

Подвійне вбивство через ревнощі на Харківщині: поліція затримала підозрюваного

23 вересня о 22:33 до поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Миколаївка Красноградського району чоловік напав з ножем на колишню дівчину та її знайомому та завдав обом смертельних ножових поранень.   

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

При виїзді на місце події поліцейські встановили, що 31-річний зловмисник, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, підійшов до компанії, яка сиділа на вулиці. Спочатку нападник завдав декілька ударів ножем 25-річній колишній дівчині, а потім 23-річному чоловіку. Від отриманих травм хлопець та дівчина загинули на місці. Також ножових поранень зазнав їхній 24-річний знайомий, який намагався зупинити нападника.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчим Красноградського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років або довічне увʼязнення.

Агентство Телевидения Новости

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