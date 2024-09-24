Число поранених у Харкові зросло до 34, одна людина зникла безвісти

24 вересня з 15:20 по 15:40 збройні сили рф завдали масованих ударів з тактичної авіації по Харкову. Загинули три людини. Кількість поранених зросла до 34 людей: 16 чоловіків, 17 жінок та одна неповнолітня – дівчина 17 років. Внаслідок прямого влучання авіабомби у девʼятиповерховий житловий будинок у Київському районі безвісти зниклою залишається жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

У Київському районі міста авіаційний боєприпас влучив у девʼятиповерховий житловий будинок. Загинула жінка, ще 20 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. У Київському районі правоохоронці виявили ще одне влучання по відкритій земельній ділянці.

Немишлянський район: зафіксовано влучання авіабомби по цеху хлібозаводу. Загинула жінка, ще восьми людей отримали поранення. Всі постраждалі – співробітники підприємства.

У Салтівському районі авіабомба влучила поблизу будинків та дитячого майданчика. Одна жінка загинула, ще двоє людей отримали поранення. Також у цьому районі зафіксовано ще одне влучання по відкритій ділянці: поранено чоловіка.

Також у Шевченківському районі міста авіабомба влучила у лісосмугу.

За попередніми даними, по Харкову було завдано шести ударів ФАБ-250/500 з УМПК з н. п. Строітєль бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости