На Харківщині молодик по-звірячому побив пенсіонера
17 вересня поліцейські Харківщини отримали повідомлення, що в Чугуївському районі до лікарні з тілесними ушкодженнями доставили 68-річного жителя селища Слобожанське. Літнього чоловіка побив 19-річний молодик.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до побиття потерпілого. Ним виявився 19-річний місцевий житель. Між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого юнак завдав літньому чоловіку тяжких тілесних ушкоджень.
Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Зміївський районний суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.