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Пропонував поліції хабар, щоб не проходити перевірку на алкоголь – судитимуть харків’янина

Пропонував поліції хабар, щоб не проходити перевірку на алкоголь – судитимуть харків’янина

Слобідською окружною прокуратурою Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 34-річного чоловіка за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 11 вересня цього року патрульні неподалік будинку, розташованого по вулиці Тарасівській у Харкові, зупинили автомобіль «Hyundai», водій якого перед поворотом не увімкнув відповідний покажчик, чим порушив п. 9.2.б Правил дорожнього руху.

У ході спілкування поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп’яніння і запропонували йому пройти медичне освідування за допомогою драгера.

Водій натомість висунув іншу пропозицію — «заплатити» 1000 доларів США, щоб «розійтися по-мирному, без перевірки». Патрульні від неправомірної вигоди відмовились і повідомили про цей факт диспетчеру лінії «102».

Чоловіка судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова.

Обвинуваченому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости

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