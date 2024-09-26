Окупанти тиснуть на Куп’янському напрямку – відбито 18 атак, на Харківському напрямку відбулися два боєзіткнення

Оперативна інформація станом на 16:00 26.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом, від початку доби відбулося 106 бойових зіткнень. Ситуація залишається напруженою на Покровському та Курахівському напрямках, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 18 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Глушківки, Колісниківки та Стельмахівки. На цей час продовжуються п’ять атак окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося 11 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Греківки, Невського, Новосадового та Торського. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники завдали чотири авіаудари по Серебрянці, Надії та Райгородку.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Білогорівки, Спірного та Верхньокам’янського, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати позиції ЗСУ біля Міньківки, Григорівки та Білої Гори. Дві атаки досі продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити підрозділи захисників із займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки та Леонідівки. Три боєзіткнення завершено, чотири – тривають. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Клебан-Бика та Петрівки, а також запустила 14 НАРів по Дружбі.

На Покровському напрямку противник здійснив 26 штурмових дій у районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове та Маринівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 24 атаки, два бої – продовжуються. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Вісімнадцять спроб просунутися відбито, п’ять – ще тривають.

Агентство Телевидения Новости