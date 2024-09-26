Окупанти завдали серію ударів по Куп’янському району: поранено пенсіонера

26 вересня близько 16:30 збройні сили рф обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий. Поранено 78-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, близько 9:20 зафіксовано влучання дрона по Купʼянську. Без постраждалих.

Також близько 11:00 з боку зс рф відбувся обстріл селища Ківшарівка. Пошкоджено приміщення навчального закладу. Постраждалі відсутні.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости