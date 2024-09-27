Росіяни накрили касетними боєприпасами селище на Харківщині: сталися пожежі
Напередодні, 26 вересня, близько 22:00 окупанти завдали близько 15 ударів по селищу Слатине Харківського району. Попередньо, ворог застосував касетні боєприпаси з РСЗВ.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Пожежа від обстрілів Слатиного охопила близько 7 будинків. Внаслідок обстрілів є загоряння щонайменше одного приватного будинку. Над ліквідацією пожеж працювали підрозділи ДСНС.
Загалом різного ступеня руйнації зазнали не менше ніж 10 приватних будинків.
Також у четвер близько 18:00 ворожий БпЛА невстановленого типу впав на житловий будинок у Прудянці, внаслідок чого розпочалася пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.