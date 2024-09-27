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Кинули пів сотні одиниць техніки: 92 ОШБр відбила штурм на Харківщині

Кинули пів сотні одиниць техніки: 92 ОШБр відбила штурм на Харківщині

26 вересня бійці батальйону «Ахіллес» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка відбив штурм в районі Піщаного: загалом знищено та уражено 40 одиниць ворожої техніки.

Про це повідомив командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-ї ОШБр ім. Івана Сірка Юрій Федоренко.

На Купʼянському напрямку противник здійснив спробу механізованого штурму в районі Піщаного. У бік Колісниківки та Кругляківки рухалося близько 50 одиниць російської броньованої техніки з десантом.

Батальйон ударних БпАК «Ахіллес» 92 ОШБр знищив та уразив 40 одиниць військової техніки.

Знищено 14 одиниць техніки:

5 БМП,3 танки,1 БТР,1 МТЛБ,2 «Урали»,1 «Буханка»,1 квадроцикл.

Уражено 26 одиниць:

10 танків,10 БМП,1 БРЕМ,3 МТЛБ,1 БРЕМ,1 «Урал».

Агентство Телевидения Новости

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