На Харківському напрямку знешкоджено понад 70 окупантів, двоє здалися у полон
В районі населеного пункту Глибоке у зв’язку з великим ризиком вогневого ураження під час внутрішньої заміни на позиціях противник обмежив переміщення особового складу.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
В районі Лукʼянців противник здійснив логістичне забезпечення підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 380 мотострілецького полку 47 танкової дивізії, застосувавши БпЛА підвищеної грузопідйомності.
В районі Стариці противник здійснює переміщення особового складу малими групами та проводить логістичне забезпечення підрозділів на передових позиціях.
У Вовчанську ворог з настанням темного часу доби противник поповнив боєприпасами мінометні розрахунки, здійснив доставку медикаментів та продовольства.
Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. російські окупанти завдали двох авіаударів з використанням чотирьох КАБів. Завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 320 обстрілів позицій захисників України.
Втрати ворога за минулу добу склали 73 солдати, з них безповоротні – 27, санітарні – 44. Двоє окупантів здалися у полон.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
1 танк,
3 бойові броньовані машини,
10 артилерійських систем,
13 автомобілів,
2 одиниці спецтехніки,
1 заліб ППО
56 БпЛА.
Знищено: 61 укриття для особового складу, чотири місця зберігання боєприпасів, один пункт зберігання ПММ.