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На Харківському напрямку знешкоджено понад 70 окупантів, двоє здалися у полон

На Харківському напрямку знешкоджено понад 70 окупантів, двоє здалися у полон

В районі населеного пункту Глибоке у зв’язку з великим ризиком вогневого ураження під час внутрішньої заміни на позиціях противник обмежив переміщення особового складу.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

В районі Лукʼянців противник здійснив логістичне забезпечення підрозділів 2-го мотострілецького батальйону 380 мотострілецького полку 47 танкової дивізії, застосувавши БпЛА підвищеної грузопідйомності.

В районі Стариці противник здійснює переміщення особового складу малими групами та проводить логістичне забезпечення підрозділів на передових позиціях.

У Вовчанську ворог з настанням темного часу доби противник поповнив боєприпасами мінометні розрахунки, здійснив доставку медикаментів та продовольства.

Протягом минулої доби відбулося три бойових зіткнення. російські окупанти завдали двох авіаударів з використанням чотирьох КАБів. Завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 320 обстрілів позицій захисників України.

Втрати ворога за минулу добу склали 73 солдати, з них безповоротні – 27, санітарні – 44. Двоє окупантів здалися у полон.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 86 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

3 бойові броньовані машини,

10 артилерійських систем,

13 автомобілів,

2 одиниці спецтехніки,

1 заліб ППО

56 БпЛА.

Знищено: 61 укриття для особового складу, чотири місця зберігання боєприпасів, один пункт зберігання ПММ.

Агентство Телевидения Новости

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