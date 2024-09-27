КАБи, дрони та «Торнадо-С»: слідчі фіксують наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 25 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 15 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

26 вересня керованими авіабомбами обстріляли місто Харків. Пошкоджено три приватних будинки, автомобіль. Дістали поранення п’ять цивільних осіб.

З артилерії росіяни завдали удари по селу Івашки. Знищено одноповерховий багатоквартирний будинок, пошкоджені господарчі споруди, гаражі, дві автівки, мотоцикл, будівля фермерського господарства, енергомережі. Дістав поранення цивільний чоловік.

По селу Підвисоке окупанти вдарили з РСЗВ «Торнадо-С». Пошкоджено три приватні будинки, гаражі.Внаслідок артобстрілу села Шийківка зафіксовано влучання в полі.

Керованою авіабомбою військові рф пошкодили будівлю школи у селі Ківшарівка.Селище Куп’янськ-Вузловий ворог обстріляли КАБами. Пошкоджені приватні будинки, кафе, центральний ринок. Дістав поранення цивільний чоловік.

У селі Новоосинове через ворожий обстріл з РСЗВ «ГРАД» пошкоджено чотири житлові будинки.

У місті Куп’янськ виявлено нерозірваний баражуючий боєприпас на базі FPV-дрону. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок, нежитлове приміщення котельні на території державного навчального закладу.

У селищі Прудянка ворожим БпЛА пошкоджено приватне домоволодіння.З РСЗВ «Ураган» росіяни обстріляли селище Слатине. Пошкоджено три приватних домоволодіння. Сталося загоряння трави.

У місті Вовчанськ пошкоджено приватне домоволодіння. Дістав поранення цивільний чоловік.

У місті Чугуїв через обстріл керованою авіабомбою на відкритій місцевості сталося займання сухої трави.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 26 вересня силами поліції евакуйовано 19 людей: з Куп’янського району – 15; з Чугуївського району – 3; з Богодухівського району – 1.

Агентство Телевидения Новости