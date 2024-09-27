На Харківщині окупанти вісім разів штурмували позиції ЗСУ, чотири боєзіткнення ще тривають

Оперативна інформація станом на 16:00 27.09.2024 щодо російського вторгнення.

Загалом від початку доби відбулося більше ніж 70 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська у районі Вовчанська, наші війська відбили атаки росіян.

На Куп’янському напрямку противник шість разів активно йшов на позиції ЗСУ у районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, чотири боєзіткнення ще триває. Ситуація контрольована.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського та Новосадового. Чотири боєзіткнення завершилися, ще два тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії за підтримки армійської авіації в напрямку позицій нашого війська поблизу Григорівки та Ступочки. Всі атаки окупантів були відбиті.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити ЗСУ із займаних позицій неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Дружби, Берестка та Костянтинівки.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 19 спроб потіснити сили оборони із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 15 атак противника, чотири атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости