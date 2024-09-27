У Харкові внаслідок авіаудару пошкоджено навчальний заклад та будинки

27 вересня близько 17:00 ворожа авіація завдала бомбового удару по Харкову. Снаряд впав на луки, спричинивши пожежу сухої трави та очерету на площі 2 га. Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Про це повідомили в ДСНС України.

Також вибухом пошкоджено 16 приватних осель та навчальний заклад. Люди не постраждали.

З пожежею протягом півтори години боролись чотири пожежно-рятувальні підрозділи ДСНС.

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