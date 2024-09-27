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Окупанти вдарили з авіації по Харкову та обстріляли Куп’янщину: наслідки

Окупанти вдарили з авіації по Харкову та обстріляли Куп’янщину: наслідки

27 вересня близько 17:00 російські військові завдали авіаудару по Харкову. Авіабомба влучила на відкритій місцевості у Київському районі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено паркани та вікна щонайменше 10 житлових будинків. Вибухову травму дістав 73-річний чоловік. За уточненими даними, для удару по Харкову окупанти застосували УМПБ Д-30СН.

Також сьогодні близько 16:00 ворог завдав авіаударів по селищу Ківшарівка Купʼянського району. Пошкоджено житлову інфраструктуру. Вибухового поранення зазнала 43-річна жінка.

О 16:30 окупанти вдарили з тактичної авіації по с. Новоосинове Купʼянського району. Зафіксовано влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі. Без постраждалих.

Попередньо, атаки по Купʼянщині були завдані ФАБ-250 з УМПК.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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