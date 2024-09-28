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Буданов перевірив позиції розвідників на Харківщині, – ЗМІ

Буданов перевірив позиції розвідників на Харківщині, – ЗМІ

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов перевірив позиції розвідників у Харківській області. Разом з командирами провів планування операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у Силах оборони.

Як зазначили джерела, після успішної операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу від російських окупантів начальник ГУР Кирило Буданов продовжив інспектування бойових позицій спецпідрозділів Головного управління розвідки у Харківській області..

Буданов разом з командирами підрозділів здійснили планування подальших операцій, які допоможуть покращити позиції Сил безпеки та оборони на даних напрямках та розвинути попередній успіх.

Агентство Телевидения Новости

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