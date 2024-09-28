Внаслідок чергових ворожих обстрілів Купʼянщини постраждали двоє людей

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 вересня близько 4:15 війська рф завдали авіаудари по селу Шипувате Купʼянського району. Пошкоджено приміщення та техніку сільськогосподарського підприємства.

О 5:30 окупанти вдарили з авіації по селу Новоосинове Купʼянського району. 68-річні чоловік та жінка зазнали гострої реакції на стрес. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости