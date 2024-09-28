Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини: гатили з РСЗВ, артилерії та мінометів (фото)

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Куп’янського району.

Поліцейські здійснили 39 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

27 вересня військові рф з УМПБ Д-30 обстріляли Харків. Загорілося поле.З артилерії ворог завдав ударів по селу Курилівка. Пошкоджено два житлових будинки.

Місто Куп’янськ росіяни обстрілювали з артилерії, дронів, РСЗВ «Град». Пошкоджено будинки.В селі Кругляківка пошкоджено житлові будинки.

Село Новоосинове ворог обстріляв з ФАБ-500 з модулем УМПК, ФАБ-250. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди. Сталася пожежа.

28 вересня росіяни також здійснили обстріл села. Пошкоджено будинок, сталася пожежа. Постраждали цивільний чоловік та жінка, у них гостра реакція на стрес.

Два ФАБ-250 з модулем УМПК влучили по селу Ківшарівка. Пошкоджено житлові будинки. Дістала поранення цивільна жінка.

У селищі Куп’янськ-Вузловий пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.У селі Шипувате пошкоджено майно приватного сільгосппідприємства. Сталася пожежа.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 27 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 25 людей.

Агентство Телевидения Новости