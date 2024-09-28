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Через обстріл у деяких громадах Харківщини відсутнє електропостачання
Внаслідок ворожих ударів по селищу Слатине пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
За інформацією Дергачівського РЕМу, наразі енергопостачання відсутнє у Слатинському, Прудянському, Козачолопанському та Токарівському старостинських округах громади.
Енергетики намагаються розв’язати цю проблему. Більш конкретна інформація щодо перспектив відновлення світла буде завтра.
«Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики працюють на межі можливостей», – зазначив Задоренко.