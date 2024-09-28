Через обстріл у деяких громадах Харківщини відсутнє електропостачання

Внаслідок ворожих ударів по селищу Слатине пошкоджено високовольтну лінію електропередачі.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

За інформацією Дергачівського РЕМу, наразі енергопостачання відсутнє у Слатинському, Прудянському, Козачолопанському та Токарівському старостинських округах громади.

Енергетики намагаються розв’язати цю проблему. Більш конкретна інформація щодо перспектив відновлення світла буде завтра.

«Просимо з розумінням поставитися до ситуації. Енергетики працюють на межі можливостей», – зазначив Задоренко.

Агентство Телевидения Новости