Рашисти вдарили КАБами по селу на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 28 вересня близько 16:40 окупанти завдали авіаційні удари по селу Слатине.

Загинули троє чоловіків. Три жінки отримали травми.

Пошкоджено магазин, житлові будинки, магазин та навчальний заклад.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости