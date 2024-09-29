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На Харківщині попрощалися з бійцем взводу БпЛА

На Харківщині попрощалися з бійцем взводу БпЛА

На війні з росією загинув житель села Добровілля Харківської області Роман Зубченко.

Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.

Роман Зубченко був старшим солдатом, служив майстром відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів.

На захист країни він став майже з першого дня повномасштабного вторгнення. Мав поранення, але після лікування та реабілітації знову повернувся на фронт. Загинув 6 вересня поблизу села Тернова Харківського району Харківської області.

Захисникові було 36 років. У нього залишилася мати, сестра та молодший брат, який зараз також несе службу у Збройних силах України.

Агентство Телевидения Новости

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