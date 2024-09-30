Росія застосувала вісім КАБів для ударів по Харківщині за добу

Минулої доби під обстрілами опинилися населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Куп’янського та Ізюмського районів області. Поранень зазнали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару КАБ по селу Богуславка постраждали 25-річний чоловік та 85-річна жінка. У результаті обстрілу двома КАБ села Одноробівка поранені дві місцеві жительки.

Сьогодні близько 10:00 загарбники вдарили FPV-дроном по Куп’янську. Внаслідок влучання загнув цивільний.

«На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська. Куп’янський напрямок залишається найбільш складним – за минулу добу відбулося 13 боїв», – зазначив Олег Синєгубов.

В громадах Куп’янського району триває примусова евакуація родин з дітьми. З 9 по 25 вересня з 29 населених пунктів було евакуйовано 178 дітей. Ще евакуації підлягає 91 дитина з батьками з трьох громад.

«Жителів тимчасово окупованих та прифронтових територій евакуюють до визначеного пункту приймання, реєстрації та тимчасового розміщення в Харкові. Там організовано роботу міжнародних громадських та волонтерських організацій з надання первинної медичної, психологічної та гуманітарної допомоги громадянам. Забезпечено оформлення та виплату матеріальної допомоги за рахунок коштів міжнародних донорів», – додав начальник Харківської ОВА.

Агентство Телевидения Новости